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    Замглавы исполнительной власти: В Лянкяране несколько дворов затопило водой - ФОТО - ВИДЕО

    Количество выпавших осадков превысило норму на 72%

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе устраняют последствия проливных дождей. 

    Как сообщает южное бюро Report, к устранению последствий привлечены техника и живая сила  соответствующих структур. 

    Заместитель главы исполнительной власти Лянкяранского района Мохуббат Бабаев сообщил, что из-за превышение нормы выпавших осадков несколько дворов затопило водой: "Количество выпавших осадков превысило норму на 72%. В результате этого ограничилась водоотводная способность каналов и коллекторов на улицах 20 Января, Низами, Узеира Гаджибекова и др. В итоге несколько дворов на этой территории затопило водой. Аналогичная ситуация наблюдалась в селах Дигах, Шилавар, Гирдани. 

    В настоящее время на территорию привлечены техника и рабочие. Параллельно коллектору Шилавар прокладывается новый канал. Мы работаем в чрезвычайном режиме. Каналы открываются и восстанавливается естественное течение. На большей части территории уровень воды уже снижен". 

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