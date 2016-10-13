Замглавы исполнительной власти: В Лянкяране несколько дворов затопило водой - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе устраняют последствия проливных дождей.

Как сообщает южное бюро Report, к устранению последствий привлечены техника и живая сила соответствующих структур.

Заместитель главы исполнительной власти Лянкяранского района Мохуббат Бабаев сообщил, что из-за превышение нормы выпавших осадков несколько дворов затопило водой: "Количество выпавших осадков превысило норму на 72%. В результате этого ограничилась водоотводная способность каналов и коллекторов на улицах 20 Января, Низами, Узеира Гаджибекова и др. В итоге несколько дворов на этой территории затопило водой. Аналогичная ситуация наблюдалась в селах Дигах, Шилавар, Гирдани.

В настоящее время на территорию привлечены техника и рабочие. Параллельно коллектору Шилавар прокладывается новый канал. Мы работаем в чрезвычайном режиме. Каналы открываются и восстанавливается естественное течение. На большей части территории уровень воды уже снижен".