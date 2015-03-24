 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закрытые на ремонт столичные дороги - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Ремонтные работы проводятся ОАО Азерйолсервис

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В дни праздника Новруз на некоторых главных столичных улицах ограничили движение транспорта в целях проведения ремонтных работ.

    Как сообщает Report, учитывая немногочисленность транспортных средств в праздничные дни по сравнению с рабочими днями, ремонтные работы будут продолжены и на других предусмотренных территориях.

    В настоящее время работы проводятся на участках дорог на пересечении проспекта Ататюрка с улицей Гасана Алиева, на Дарнагюльском шоссе, улице Юсифа Сафарова.

    Отметим, что проводимые ОАО "Азерйолсервис" работы завершатся 29 марта.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi