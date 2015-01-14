Тяжелые условия жизни вынужденных переселенцев - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Разместившиеся в общежитии в жилом массиве "Дарнагюль" в Бинагадинском районе вынужденные переселенцы живут в трудных условиях.

Как заявляет Report, вынужденные переселенцы из Агдамского, Джебраильского, Физулинского и других районов обеспокоены аварийным состоянием здания. По их словам, жить в таких условиях невозможно: "Жить здесь тяжело. Семьи здесь большие и поэтому нам приходится отделять комнаты занавесью".

Проживающие здесь вынужденные переселенцы живут надеждой переехать в новые квартиры и услышать радостную весть об освобождении оккупированных территорий.