Новые пассажирские автобусы будут сданы в пользование в июле

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Импортированные ООО Bakubus новые пассажирские автобусы уже в июле будут сданы в пользование общественности. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на презентации для СМИ автобусного депо и учебного центра заместитель директора Bakubus Вусал Керимов.

По его словам, эти автобусы будут использоваться в ходе первых Европейских игр в качестве экспресс-автобусов, а с июля будут сданы в пользование общественности. Он отметил, что 302 автобуса на первоначальном этапе будут курсировать в центре Баку. На последующем этапе будет обсуждаться вопрос расширения маршрутов.

"В будущем планируется увеличить количество автобусов. Сейчас мы изучаем вопрос о количестве автобусов, необходимом для удовлетворения общественного спроса. Мы проводим работу в этом направлении совместно с французской компанией Sistra", - отметил В.Керимов.

По его словам, согласно первоначальным оценкам, для обеспечения пассажироперевозок в Баку достаточно 400-450 автобусов. Таким образом, старые автобусы будут сняты с маршрутов и заменены в центре на новые автобусы. В настоящее время в столице эксплуатируется более 2000 автобусов, из которых 800 курсируют в центре города.

Отметим, что с сентября 2014 года на территории ООО Bakubus площадью 16 гектаров были проделаны работы по благоустройству и реконструкции. Здесь на территории 9 гектаров построены одно административное и четыре служебных здания. В целом, в ООО Bakubus планируется открыть около 1000 рабочих мест, в том числе примерно 750 мест для водителей. Среднемесячная заработная плата предусмотрена в размере 700 манатов.

Автопарк ООО Bakubus укомплектован произведенными во Франции 151 автобусом марки Iveco Crealis и 151 автобусом марки Iveco Urbanway. Их длина составляет 12,3 метра. Одно из преимуществ автобусов заключается в том, что в них нет ступеней. Это важно для удобства и безопасности пассажиров. В каждом из автобусов 26 сидений. Кроме того, эти транспортные средства могут перевозить еще 74 пассажира стоя. В автобусах также имеются места для пожилых и инвалидов. С учетом того, что пассажиры входят через переднюю, а выходят через заднюю дверь, в автобусах установлены 7 кнопок Stop. Остановки будут объявляться звуковыми анонсами. В автобусе наряду с автоматической трансмиссией установлена также система ABS, ASR и регулирования скорости. В автобусах применена система ограничения скорости движения до 50 километров в час, в салоне транспортных средств установлено 5, а снаружи – 3 камеры безопасности. Кроме того, в автобусе функционирует система климат-контроля и вентиляции.

Оплата проезда в этих транспортных средствах будет производиться с помощью единых платежных карт. Наряду со всеми автобусами, принадлежащими ООО Bakubus, этими картами можно будет пользоваться и в метро. Еще одно преимущество автобусов заключается в том, что они работают на сжатом природном газе (CNG). Это важно с экологической точки зрения.

Напомним, что здесь построена первая газозаправочная компрессорная станция SOCAR-CNG, которая обеспечивает топливом 300 автобусов в течение 4 часов (примерно 50 тыс. кубометров). Станция одновременно может обслуживать 15 автобусов.