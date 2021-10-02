Вторые выборы в Грузии в условиях пандемии

В Грузии продолжается голосование на выборах в органы местного самоуправления. Соседняя страна уже во второй раз проводит выборы в условиях пандемии коронавируса.

В Грузии продолжается голосование на выборах в органы местного самоуправления. Соседняя страна уже во второй раз проводит выборы в условиях пандемии коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, ввиду дождливой погоды и раннего времени суток активность в избирательных участках не высокая.

Во избежание распространения коронавируса в процессе голосования соблюдаются серьезные меры безопасности.

На избирательных участках избиратели используют защитную маску, а члены комиссии – защитный щиток для лица и перчатки. Температура избирателей не измеряется, они допускаются на участок после дезинфекции рук специальным раствором.

Избиратели голосуют одноразовыми ручками. Контролируется соблюдение социальной дистанции. В Тбилиси установлены кабины нового дизайна для голосования в около 800 избирательных пунктах. Отличительным свойством является то, что передняя сторона кабин открыта.

Процесс голосования завершится в 20:00.