О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вторые выборы в Грузии в условиях пандемии

Вторые выборы в Грузии в условиях пандемии В Грузии продолжается голосование на выборах в органы местного самоуправления. Соседняя страна уже во второй раз проводит выборы в условиях пандемии коронавируса.
Мультимедиа
2 октября 2021 г. 12:04
Вторые выборы в Грузии в условиях пандемии

В Грузии продолжается голосование на выборах в органы местного самоуправления. Соседняя страна уже во второй раз проводит выборы в условиях пандемии коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, ввиду дождливой погоды и раннего времени суток активность в избирательных участках не высокая.

Во избежание распространения коронавируса в процессе голосования соблюдаются серьезные меры безопасности.

На избирательных участках избиратели используют защитную маску, а члены комиссии – защитный щиток для лица и перчатки. Температура избирателей не измеряется, они допускаются на участок после дезинфекции рук специальным раствором.

Избиратели голосуют одноразовыми ручками. Контролируется соблюдение социальной дистанции. В Тбилиси установлены кабины нового дизайна для голосования в около 800 избирательных пунктах. Отличительным свойством является то, что передняя сторона кабин открыта.

Процесс голосования завершится в 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda pandemiya şəraitində ikinci seçkilər – FOTOREPORTAJ

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi