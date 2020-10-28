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Второй террор Барды со стороны Армении

Второй террор Барды со стороны Армении Сотрудник Report подготовил фоторепортаж кровавых последствий ракетного обстрела Барды
Мультимедиа
28 октября 2020 г. 17:53
Второй террор Барды со стороны Армении

Как ранее сообщалось, сегодня 28 октября 2020 года около 13 часов в результате обстрела Вооруженными силами Армении запрещенными международным правом кассетными ракетами оживленных мест и торговых объектов в городе Барде число погибших среди мирного населения достигло 21, раненых – около 70. В то же время нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам.

Сотрудник Report Эльчин Мурад подготовил фоторепортаж с места происшествия, который мы предлагаем вниманию читателей.

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Версия на английском языке ФотоArmenia's second Barda terror – PHOTO REPORT
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın ikinci Bərdə terroru - FOTOREPORTAJ

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