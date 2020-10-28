Второй террор Барды со стороны Армении

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж кровавых последствий ракетного обстрела Барды

Как ранее сообщалось, сегодня 28 октября 2020 года около 13 часов в результате обстрела Вооруженными силами Армении запрещенными международным правом кассетными ракетами оживленных мест и торговых объектов в городе Барде число погибших среди мирного населения достигло 21, раненых – около 70. В то же время нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам.

Сотрудник Report Эльчин Мурад подготовил фоторепортаж с места происшествия, который мы предлагаем вниманию читателей.