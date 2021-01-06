Врач, вернувший к жизни десятки солдат и офицеров во время боев в Джабраиле и Ходжавенде

Когда началась война, только близкие знали о его уходе на фронт

Азербайджанская армия ценой неимоверных усилий завоевала победу над армянскими оккупантами в Отечественной войне. В ходе боев за спиной у наших солдат и офицеров находились незримые герои, ангелы-хранители в белых халатах, готовые в любой момент прийти на помощь, спасти, и, если понадобится, "вытащить" с того света раненых военнослужащих. И в достижении этой Победы заслуга врачей столь же велика, сколь и заслуга наших отважных героев-бойцов.

Как передает Муганское бюро Report, одним из таких героев стал врач Ибрагим Гулуев, уроженец села Бадирли Джалилабадского района, в течение 44-дневной Отечественной войны спасший жизнь десяткам раненых азербайджанских военнослужащих.

Когда началась война, только близкие знали о его уходе на фронт, а сейчас уже весь район с нетерпением ждет его возвращения в родной очаг.

В ходе боев на различных направлениях фронта военный врач Ибрагим Гулуев спасал жизнь раненым солдатам и офицерам.

Со дня призыва в ряды армии в качестве старшего лейтенанта запаса, он оказывал первую медицинскую помощь раненым в Физулинском, Джабраильском направлениях фонта, занимался их эвакуацией в безопасные места.

Общеизвестно, что по законам войны обстреливать медицинские машины во время военных операций запрещено, но, как вспоминает И.Гулуев, чтобы хоть как-то отыграться из-за сокрушительного поражения на поле боя, враг часто обстреливал медицинские автомобили азербайджанской стороны. Но, несмотря на все эти мерзкие выходки врага, Азербайджанская армия смогла преодолеть все трудности, благодаря единой организованной координации командования.

С первого дня я стал свидетелем мужества, боевого духа, непобедимости азербайджанского солдата на поле боя, с гордостью говорит доктор.

За заслуги в Отечественной войне Ибрагим Гулуев награжден медалями "За освобождение Джабраила" и "За освобождение Ходжавенда".