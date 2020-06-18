Врач: ЭКМО - не лечение болезни, а только средство поддержки - ВИДЕО

Если во время болезни легкие никак не могут восстановить свою работу и нет никакого эффекта от подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вынужденно подключают к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Об этом Report сказал врач анестезиолог-реаниматолог Центрального таможенного госпиталя Мехди Алиев.

По его словам, аппарат ЭКМО перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела:

"Аппарат можно назвать искусственным сердцем или легким. Потому что у больных с острой сердечной или легочной недостаточностью этот аппарат берет на себя функцию этих органов. Таким пациентам аппарат дает время, чтобы органы восстановились".

Врач сказал, что в Азербайджане количество аппаратов ЭКМО ограничено:

“В нашей стране их примерно 6 единиц. Сам аппарат и его детали очень дорогие. Если подключение больного к ЭКМО продлится надолго, детали аппарата должны меняться. При нормальных обстоятельствах после применения ЭКМО к больным они остаются подключенными 5-10 дней и больному дают время, чтобы его органы восстановились. В исключительных случаях этот срок может затянуться до 30 дней. Даже в Европе и США он применяется не для каждого больного. ЭКМО – не непосредственное лечение, а только средство поддержки. Аппарат используется для детей с сердечными недостатками, при легочной, сердечной недостаточности".

“У полностью истощённых и пожилых больных вероятность выхода из ЭКМО, самовосстановления мала. Нужно чтобы не было сопутствующих болезней. Во всем мире к отбору больных для подключения к ЭКМО относятся селективно. То есть имеются специальные критерии. Так, молодость больного, отсутствие сопутствующих болезней дают основание для подключения к аппарату. Насколько мне известно, среди больных COVID-19 к ЭКМО впервые был подключен Бахрам Багирзаде. Общее состояние заслуженного артиста продолжает оставаться тяжелым. После подключения к ЭКМО обогащение крови кислородом улучшилось. Другие жизненно важные органы под контролем. Мы надеемся, что общественный деятель в скором времени выздоровеет и вернется в наши ряды", - добавил врач.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусом. Из-за резкого ухудшения состояния 13 июня он был переведен из больницы, где получал лечение, в Центральный таможенный госпиталь.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Видео: Вюгар Ханларов