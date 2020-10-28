О нас
Report Georgia

Мирное сосуществование: от Синагоги до Атешгях

Мирное сосуществование: от Синагоги до Атешгях Недавно весь мир стал свидетелем того, как в освобожденном ВС Азербайджана от армянских оккупантов городе Зангилане мечеть превращена в свинарник. Полуразрушенная мечеть и ужасающая грязь свидетельствуют об отношении Армении к религиозным памятникам
Мультимедиа
28 октября 2020 г. 16:22
Мирное сосуществование: от Синагоги до Атешгях

Недавно весь мир стал свидетелем того, как в освобожденном Вооруженными Силами Азербайджана от армянских оккупантов городе Зангилане мечеть превращена в свинарник. Полуразрушенная мечеть и ужасающая грязь свидетельствуют об отношении Армении к религиозным памятникам.

В Азербайджане же вполне себе мирно сосуществуют рядом храм огнепоклонников "Атешгях", синагога, кирха, католический и православный храмы, в том числе и армянская церковь.

Report предоставляет сюжет о культовых сооружениях Баку:

Корреспондент Наргиз Октай

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Русская молодежь Азербайджана призвала мир не молчать перед вандализмом Армении
Русская молодежь Азербайджана призвала мир не молчать перед вандализмом Армении
23 октября 2020 г. 11:38
Биби-Эйбатский маяк – неотъемлемая часть нашего славного боевого прошлого
ФотоБиби-Эйбатский маяк – неотъемлемая часть нашего славного боевого прошлого
22 октября 2020 г. 14:36
Армяне вновь обстреляли Тертер
ФотоАрмяне вновь обстреляли Тертер
18 октября 2020 г. 15:21
Пожилая женщина, пострадавшая от ракетной атаки на Гянджу: Мы остались под завалами
Пожилая женщина, пострадавшая от ракетной атаки на Гянджу: Мы остались под завалами
17 октября 2020 г. 14:36
Мы идем! Дорога в Карабах…
ВидеоМы идем! Дорога в Карабах…
8 октября 2020 г. 16:36
Эта проблема беспокоит каждого
ВидеоЭта проблема беспокоит каждого
3 октября 2020 г. 13:41
Баку украшен государственными флагами
ВидеоБаку украшен государственными флагами
29 сентября 2020 г. 12:27
Похоронены члены семьи, погибшие в результате обстрела Армении
ФотоПохоронены члены семьи, погибшие в результате обстрела Армении
29 сентября 2020 г. 11:17
Нет дохода - нет семьи?
ВидеоНет дохода - нет семьи?
24 сентября 2020 г. 12:40
Древний Биби-Эйбат предстанет в новом облике
ВидеоДревний Биби-Эйбат предстанет в новом облике
23 сентября 2020 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi