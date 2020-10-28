Мирное сосуществование: от Синагоги до Атешгях

Недавно весь мир стал свидетелем того, как в освобожденном ВС Азербайджана от армянских оккупантов городе Зангилане мечеть превращена в свинарник. Полуразрушенная мечеть и ужасающая грязь свидетельствуют об отношении Армении к религиозным памятникам

Недавно весь мир стал свидетелем того, как в освобожденном Вооруженными Силами Азербайджана от армянских оккупантов городе Зангилане мечеть превращена в свинарник. Полуразрушенная мечеть и ужасающая грязь свидетельствуют об отношении Армении к религиозным памятникам.

В Азербайджане же вполне себе мирно сосуществуют рядом храм огнепоклонников "Атешгях", синагога, кирха, католический и православный храмы, в том числе и армянская церковь.

Report предоставляет сюжет о культовых сооружениях Баку:

Корреспондент Наргиз Октай