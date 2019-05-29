Впервые в Азербайджане при посеве чалтыка применяют новые технологии - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Азербайджане приступили к посеву чалтыка (всходы риса).

Как сообщает южный центр Report, из-за того, что чалтык выращивается на специально подготовленных землях, требует большого труда и пребывания по колени в воде или грязи, это создавало большие проблемы для здоровья человека.

С внедрением новых технологий в аграрной сфере страны интерес к чалтыку возрос.

За последние три года в Лякянарне в данной сфере созданы частные хозяйства и новые предприятия с широкими возможностями. Сейчас время засевать чалтык.

По словам агронома Фармана Абдуллаева, на вспаханных в осенне-зимний период полях завершена подготовка к посеву: "С апреля специально отобранные семена прорастали в тепличных условиях и были пересажены на грядки. Ростки, выдержанные в течение 10-12 дней в тепличных условиях, потом пересаживаются в землю под открытым небом, что обеспечивает адаптацию ростков к окружающей среде. Затем они перевозятся на посевные территории и сажаются в землю при помощи техники".

По его словам, сейчас в хозяйстве с посевной площадью до 160 гектаров выращивают три сорта "Хашими", "Садри" и "Аполо": "Производительность составляет 45-75 центнеров с одного гектара. Чалтык после обработки расфасовывается в 1, 2, 5, 25 килограммовые пакеты и поставляется на рынок. В порядке оптовой продажи под названием "Лянкяранский рис" предлагается в зависимости от сорта за 1,80 маната за килограмм".

Ф.Абдуллаев сказал, что для более широкого развития выращивания чалтыка необходимо создание отдельных семеноводческих хозяйств. Иначе полученные сорта со временем потеряют свои особенности и производительность.