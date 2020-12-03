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Возможности водоснабжения Карабаха  

Возможности водоснабжения Карабаха   Включение Саргсангского водохранилища в хозяйство страны также может создать условия для орошения дополнительных 15 тысяч гектаров земли
Мультимедиа
3 декабря 2020 г. 16:07
Возможности водоснабжения Карабаха  

Во всем мире изменение климата и, как следствие, нехватка воды - одна из самых актуальных проблем. Нехватка воды также важна для Азербайджана. Не секрет, что по объективным географическим причинам водные ресурсы страны относительно скудны, а основные источники находятся в соседних странах.

Как передает Report, богатые водные ресурсы освобожденных территорий имеют особое значение для промышленности и сельского хозяйства страны. Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тартарчай на территории Агдеринского (ныне Тертерского) района. Общая вместимость водохранилища составляет 560 млн, а высота плотины - 125 м. По высоте плотины Сарсангское водохранилище является одним из водохранилищ республики с самыми высокими плотинами.

Полное освобождение Агдеринского района, куда входит Сарсангское водохранилище, позволит обеспечить оросительной водой около 100 тысяч гектаров земельных участков в 6 районах республики (Тертер, Агдам, Барда, Геранбой, Евлах и Агджабеди). Следует отметить, в зоне оккупации помимо Саргсангского водохранилища остались и другие водохранилища общей вместимостью 80 млн м3. Их включение в хозяйство страны также может создать условия для орошения дополнительных 15 тысяч гектаров земли.

Кроме того, освобождение Худафаринского водохранилища, расположенного в Джебраиле и Зангилане, означает орошение 75 тысяч гектаров новых территорий и улучшение орошения имеющихся орошаемых земель. Объем этого водохранилища, по некоторым подсчетам, составляет 1,6 млрд кубометров.

Также предполагается, что в регионе расположено 11 подземных источников пресной воды. Иным подсчетом это означает снабжение подземными пресными водами в размере 1 млн 968 тыс. м3/сутки.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın su təchizatı imkanları

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