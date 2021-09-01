Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше

29 августа в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного дея

29 августа в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа.

Командированный в Шушу сотрудник Report представляет кадры с комплекса музея-мавзолея Вагифа.

14 января 1982 года по инициативе и при участии общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева был открыт величественный мавзолей, возведенный над могилой Моллы Панаха Вагифа в городе Шуша - древнем культурном центре Азербайджана. Именно в ходе этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание о проведении Дней поэзии Вагифа. С 29 июля по 3 августа того же года в Шуше состоялись Дни поэзии Вагифа.

Комплекс музея-мавзолея был построен над могилой гениального поэта на территории, расположенной неподалеку от Джыдыр-дюзю. С учетом окружающей горной панорамы и градостроительных особенностей для строительства украшенного мрамором мавзолея прямоугольной формы было решено обратиться к композиционной структуре башнеподобных мавзолеев Азербайджана. При строительстве мавзолея были использованы местные традиции народного зодчества, монументально-декоративные средства и средства прикладной пластики. Внутри мавзолея установлен бюст Моллы Панаха Вагифа, изготовленный скульптором Альбертом Мустафаевым.

В результате оккупации Арменией города Шуша в 1992 году здание комплекса и все демонстрируемые здесь экспонаты были уничтожены. После славной Победы Азербайджанской армии по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который посетил мавзолей во время поездки в город Шушу 14 января, в день открытия гробницы 39 лет назад, здесь начались ремонтно-восстановительные работы и реконструкция.

Ремонтно-восстановительные работы и реконструкция в мавзолее были проведены Фондом Гейдара Алиева. Начиная с марта 2021 года на первоначальном этапе гробница прошла конструктивное обследование, были изучены меры по укреплению необходимых частей и подготовлены рабочие проекты. На основании рабочих проектов было выполнено конструктивное восстановление элементов специальными химическими материалами, рекомендованными зарубежными специалистами, приняты дополнительные меры против коррозии. Реконструирована кровля памятника. На основании информации, полученной в результате топографических, а также поисковых работ на территории, были найдены сломанные, разрушенные элементы облицовки, разработаны архитектурные рабочие проекты с целью восстановления первоначальных размеров памятника. На их основе стены фасада и внутренних частей были облицованы мрамором и восстановлен исторический вид памятника.

Кроме того, на основе обнаруженных на территории образцов шебеке из литого алюминия из алюминиевого материала способом литья были изготовлены с сохранением исторических размеров все шебеке и элементы декора, а также входная дверь, которые затем были привезены в город Шуша и установлены в соответствии с проектом. В центре зала установлен надмогильный камень из черного мрамора в форме сундука, бюст выполнен из белого мрамора.

Каждая деталь памятника восстановлена с учетом исторического вида. Реконструирована вся инфраструктура комплекса, проложены дренажные линии для дождевых вод и электрические линии. Опорные стены и площадка, как и раньше, облицованы гранитом. Вокруг, как это запечатлено на фотографиях прежних времен, посажены кусты роз разных сортов.