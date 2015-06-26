​Верона - родина Ромео и Джульетты - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В Италии абсолютно каждый город можно назвать романтичным, но есть один город, который стоит особняком среди других.

При первом же упоминании Вероны каждый сразу ассоциирует его с Шекспиром и его всемирно известным произведением "Ромео и Джульеттой", действие которого, кстати, проходило именно в этом городе.

Здесь туристам показывают так называемые дом Джульетты с ее балконом и дом Ромео, гробницу Джульетты. И хотя туристы знают, что с персонажами пьесы эти здания исторически не имеют ничего общего, все равно все стены под балконом облеплены письмами Джульетте. Говорят, что Джульетта обязательно на них ответит. Правда в этом деле ей помогают современные помощницы.

А еще каждый свободный уголок здесь увешан "любовными" замками. Кажется, что стена вот-вот обвалится из-за тяжести этих замочков.

Из исторических достопримечательностей здесь стоит посмотреть античный римский амфитеатр - Арена ди Верона. Он был выстроен около 30 года нашей эры и расположен на главной площади города Пьяцца Бра. Бывший когда-то ареной для сражения гладиаторов, сегодня этот объект служит ареной для сражений различных голосов. Здесь выступают как оперные певцы, так и любимые всеми итальянские эстрадные артисты.