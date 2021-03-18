Вечно на страже Родины: 106 лет битве при Чанаккале

Ровно 106 лет назад сегодняшний день вошел в историю современной Турции как один из самых значимых – состоялась решающая битва при Чанаккале (Дарданельская операция)

Ровно 106 лет назад сегодняшний день вошел в историю современной Турции как один из самых значимых – состоялась решающая битва при Чанаккале (Дарданельская операция).

Масштабная военная операция была развернута по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империей, с целью захвата столицы Османской империи – Стамбула - и открытия морского пути в Россию.

Падение Стамбула означало бы падение не просто Османской империи, но и утрату турецкой государственности. Турки, осознавая это, тщательно подготовились к решающей битве и отбили силы противника. Сражение на полуострове Гелиболу происходило как на суше, так и на море. Морские сражения продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года. Сухопутное противостояние длилось с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года. Это было одно из самых кровопролитных сражений в истории Турции. В битве при Чанаккале по некоторым оценкам погибло свыше 500 тыс. человек с обеих сторон. Одну из ключевых ролей в победе турецкой армии сыграл Мустафа Кемаль Ататюрк, который на тот момент был одним из командующих войсками.

В Турции к этой дате относятся с огромным почтением и особой гордостью.

Ежегодно вся страна отмечает 18 марта, отдавая дань памяти всем мученикам, павшим за свою родину. В этом году из-за пандемии коронавируса масштабные мероприятия отменены, но определенные памятные мероприятия все же были запланированы.

Накануне этой памятной даты корреспонденту Report в числе других иностранных журналистов удалось посетить это святое для Турции место.

Чтобы попасть на территорию мемориала Чанаккале, необходимо на пароме перебраться на другой берег полуострова, где всех гостей города и местных жителей, встречает надпись на склоне холма "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastiğin, Bu toprak, bir devrin battiği yerdir". Эта фраза в переводе на русский означает: "Остановись, путник! Земля, на которую ты ступил, - место, где канула в историю целая эпоха". Безусловно, эти слова не могут не затронуть душу человека. Еще не доехав до территории мемориального комплекса, и находясь посреди Дарданельского пролива (пролив Чанаккале), где шли ожесточенные бои, ты уже начинаешь осознавать всю масштабность, горечь и значение тех событий. Красивейшие места, в водах и на берегах которых погибли сотни тысяч молодых людей, молчаливо, порой под шум Дарданелл хранят светлую память о них. И надпись на холме ознаменует смену эпох - падение Османской империи и становление Турецкой Республики. Все это крайне значимо для местного населения, среди которого, вспоминая те события, принято говорить "Çanakkale geçilmez!" (Чанаккале неприступна!).

Сам мемориальный комплекс расположен прямо на мысе полуострова, где находится вход в залив. Именно оттуда силы Антанты, не подозревая, что их ждет огромная территория заминированных вод, начали безуспешную попытку прорвать оборону турков.

Памятник шехидам был открыт 21 августа 1960 года, его высота составляет 41,7 м. Сооружение изначально планировалось высотой 40 метров, но архитекторы добавили к нему ещё и рост Мустафы Кемаля Ататюрка (1,7 м).

На территории мемориального комплекса установлены символические могилы в память о 60 тысячах павших воинов. По словам гидов и работников комплекса ряд могил также установлены и в память о погибших в битве при Чанаккале азербайджанских солдат, прибывших на помощь турецким братьям. Помимо этого, на его территории установлены две памятные доски: одна - руководством комплекса, а другая посольством Азербайджана в Турции в знак о вечном братстве и единстве двух народов.

На территории мемориального комплекса есть всего лишь одна настоящая могила – это могила неизвестного солдата, череп которого австралийский солдат вывез на родину после битвы. Но в 2003 году власти Австралии решили вернуть останки турецкого солдата на его родину. В том же году состоялось официальная церемония захоронения на территории комплекса.

Меня поразил и тот факт, что в Турции чтят память не только воевавших на стороне Османской империи, но и солдатах противника – сил Антанты. В частности, в их честь был установлен отдельный мемориальный комплекс. Каждый год на берега Дарданелл приезжают сотни туристов из Великобритании, Австралии и других стран, чтобы почтить память своих предков. Местное население с уважением относится к памяти погибших солдат, преодолевших тысячи километров пути. Они не обвиняют их в этом, а наоборот, в оправдание говорят лишь то, что эти солдаты были приведены сюда не по своей воле и бились за идеи империалистов.

В день нашей поездки в мемориальный комплекс погода была достаточно холодной. Небо словно было переполнено грустью и слезами, готово было в любую минуту обрушиться на эти берега ливнем. Но на земле было предельно спокойно, словно в этом месте замерло время и царит вечное затишье перед бурей. И действительно, могилы десятков тысяч солдат направлены в сторону мемориала Чанаккале и пролива Дарданеллы, словно являясь вечными защитниками своей родины, как и тогда 106 лет назад.