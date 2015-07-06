Самое маленькое государство в мире - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Самое маленькое государство в мире площадью всего лишь около 0,44 кв.км. Ватикан, имеет все атрибуты, присущие независимому государству, имеет свое радио, почту, центральный банк и даже железнодорожную станцию. Но самое большое богатство страны - это ее музей, занимающий важное значение в жизни страны и в ее доходах.

Стоит сразу отметить, что попасть в Музей Ватикана не так-то легко, либо надо заранее бронировать билет, либо отстоять по два-три часа в длинной очереди, но это того стоит.

Говоря Музей Ватикана надо подразумевать, что это не один музей, а комплекс музеев, объединенных под одной крышей и насчитывающих 54 галереи. В этих галереях собраны произведения искусства таких великих мастеров как Караваджо, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и других.

Но самой изюминкой Музея Ватикана является знаменитая на весь мир Сикстинская капелла, находящаяся, в самом конце галерей. Ну, а вообще, музей удовлетворит вкусы любого почитателя искусства, будь это любитель Ренессанса или современного искусства. Здесь также собрана обширная коллекция монет различных эпох и стран, а также марок.

Посетив Ватикан, невозможно не посетить площадь Святого Павла и не зайти в базилику Святого Петра. Здесь находится могила папы римского Иоанна Павла II, а также Балдахин Бернини. Его разработал и создал известный архитектор Лоренцо Бернини (1624-1633 гг.). Это монументальное сооружение поражает своей высотой (около 29 м) и изяществом форм.

В целом, на то, чтобы посетить маленький Ватикан у вас уйдет целый день, и останется огромное количество впечатлений.