Ваше отношение к требованию знания иностранного языка при приеме на работу? - ВИДЕООПРОС

Ежедневно мы встречает сотни объявлений о работе. Независимо от того, с какой работой, профессией связаны эти объявления, практически в каждом обязательным требованием указывается знание одного или двух дополнительных иностранных языков. Это вызывает недовольство многих людей, они негодуют, насколько складчику, уборщице или водителю нужно знание иностранного языка.

Сотрудники Report провели среди жителей столицы опрос по данному вопросу и узнали их мнение о требовании иностранного языка при приеме на работу.

Подавляющее большинство участников опроса высказались положительно о требовании знания иностранных языков.

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