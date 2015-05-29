​Варшава - город парков и бесчисленных светофоров - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В течение всего периода существования на долю Польши выпало немало невзгод. Это и раздел польского государства, и нападение фашистской Германии, и советизация страны. Несмотря на все это, Польша не только выжила, но и начала процветать. Все то, что пережила страна, легко можно увидеть, прогулявшись и узнав историю ее сегодняшней столицы Варшавы.

Существуют две легенды по поводу возникновения названия города. Первая гласит о том, что молодой рыбак обнаружил в водах реки Вислы русалку Саву, влюбился и женился на ней. Так как рыбака звали Варш, то и название города стало Варшава. Кстати именно русалка изображена на гербе города.

Согласно второй легенде, существовавшее на месте Варшавы село принадлежало некоему Варшу, от которого и пошло название - Варшова, то есть, принадлежащее Варшу.

В любом случае, город развивался, разрастался и начал конкурировать с тогдашней, королевской столицей - Краковом. Это соперничество сохранилось до сих пор, уж очень ревностно относятся варшавяне, когда речь идет о том, что Краков более достоин называться столицей Польши.

В любом случае, сегодняшняя Варшава - это город, который сочетает в себе все: огромные парки, современные здания, заполненные машинам улицы...ну и собственно какой европейский город может обойтись без своей старой части. Самая старая часть Варшавы построена по свойственному многим городам Магденбургскому плану - рыночная площадь в центре города, от которой на окраины тянутся улицы, причем названия улицы говорят сами за себя: это и Пивная улица, что значит, что на этой улице жили пивовары, или же улица Сапожников и т.д. Кстати, здесь находится, пожалуй, самая короткая в мире улица, длина которой составляет всего лишь 5 шагов. Тут же находятся очень причудливые узкие дома, шириной всего 1,5 м. Оказывается, раньше стоимость налога на жилье рассчитывалась исходя из ширины дома, вот строители и изощрялись при возведении жилищ.

Но центральное место в Варшаве занимает Королевский Дворец, построенный в XVI- XVII вв. королем Сигизмундом Вазой. Дворец насчитывает бесчисленное количество прекрасных полотен c изображением своих обитателей, предметов быта, исторических артефактов. Прогуливаясь по бесконечным коридорам дворца, даже трудно поверить, что всего лишь 70 с лишним лет назад здесь были руины.

15 сентября 1939 года, когда фашистская Германия вторглась в Польшу, армия Гитлера уничтожала все на своем пути. Не пощадили нацисты и Королевский Дворец, сравняв его с землей. За годы войны население Варшавы сократилось на миллион человек, а после того, как в город вошли советские войска, здесь оставалось лишь 1500 человек, укрывавшихся в подвалах. Город планировали либо затопить, либо оставить все как есть, так как более 80% зданий в городе были полностью уничтожены.

Но горожане не сдались. Они вновь отстроили город, и даже Дворец, по крупицам собирая информацию о чертежах и прочих деталях, помогавших им воссоздать старые здания. Дворец был отстроен в 1988 году.

Сегодня те ужасы, которые пережила Польша и, в частности, Варшава, наглядно представляет Музей Варшавского восстания, где во время оккупации немцев проживали жители города. В нем представлены орудия, листовки, оружия, которые использовались в те сложные для страны дни. Было настолько трудно, что выжившие вынуждены были есть собак и кошек в результате чего, город был заполнен крысами. После окончания войны Франция в качестве гуманитарной помощи отправила в Варшаву 1000 кошек.

Но опять же, Варшава, несмотря на это, пережила невзгоды, и сегодня претендует быть самым современным городом Восточной Европы, стряхивая с себя пережитки советского прошло, уступая место современным, удобным зданиям, вместо серых невзрачных советских панелек.

Ну и, естественно, говоря о Польше и Варшаве, ни в коем случае нельзя не упомянуть Фредерика Шопена, великого композитора, которого здесь боготворят, любят, называют его именем центральные улицы, ставят памятники и, даже, устанавливают музыкальные скамейки, на которым можно и отдохнуть и послушать классическую музыку.

Город более чем пригоден для жизни, здесь приятно находиться, дышать "полной грудью". Единственное, что может омрачить человека, особенно любителя автомобилей, это бесконечное число светофоров. Водители могут сколько угодно ругаться по этому поводу, но все мы понимаем, что это делается для безопасности всех жителей.

Изучив историю Варшавы, становится ясно, почему этот город достоин называться столицей Польши, ведь этот город, как лицо страны, показывает все, что пришлось на нелегкую судьбу Речи Посполитой, как называют свою страну сами поляки.