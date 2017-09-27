В воздушном пространстве Азербайджана замечен неопознанный объект - ВИДЕО

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Мингячевир. 27 сентября. REPORT.AZ/ В воздушном пространстве Азербайджана прошлым вечером был замечен неопознанный летающий объект.

Как передает ширванское бюро Report, необычный объект можно было наблюдать прошлым вечером над Мингячевиром в 20:00.

По словам местных жителей, привлекший внимание яркими огнями объект в течение короткого времени сделал несколько кругов в воздухе и со скоростью пропал из видимости.

Отметим, что распространилась информация о наблюдении вчера ночью аналогичного неопознанного объекта в воздушном пространстве России, Казахстана и Кыргызстана. В связи с замеченным в воздухе объектом российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ пишут, что 26 сентября российские ракетные войска стратегического назначения с успехом провели испытания баллистической ракеты РС-12М "Тополь-М". Ракета была выпущена с астраханского полигона "Капустин Яр" и с точностью сбила цель, расположенную на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".