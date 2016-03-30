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    В связи с угоном самолета в аэропортах Египта предприняты дополнительные меры безопасности - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Группа журналистов из Азербайджана совершила рейс из Каира в Шарм эль Шейх авиакомпанией Egyptair

    Шарм эль Шейх. 30 марта. REPORT.AZ/ В связи с угоном пассажирского самолета авиакомпании Egyptair были предприняты дополнительные меры безопасности в аэропортах этой страны и воздушных судах, сообщает корреспондент Report из Египта.

    Информация об угоне самолета также вызвала некоторую опаску и у группы журналистов из Азербайджана, прибывших в Египет на ознакомительный тур, так как группе также предстояло лететь из Каира в Шарм эль Шейх  авиакомпанией Egyptair.

    Несмотря на повышенные меры безопасности в городе, а именно: увеличившееся число полицейский патрулей, охраны возле отелей, видимо, для борьбы с терроризмом и для обеспечения безопасности Египту потребуется больше усилий, тем более если страна намерена вернуть имидж безопасной туристической страны после случая с крушением российского самолета над Синаем. 

    В аэропорту Каира также усилены меры предосторожности. Так, на борт не разрешили провести даже маленькую бутылку воды и пилку для ногтей, хотя ранее, во время прибытия в Египет, такого в аэропортах не наблюдалось. Несмотря на то, что выполнялся внутренний рейс, администрация аэропорта решила прибегнуть к таким мерам, чтобы пассажиры не чувствовали себя абсолютно незащищенными.

    Тем не менее, рейс был выполнен успешно, а пейзажи, открывающиеся с борта самолета, помогли забыть все опасения. 

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