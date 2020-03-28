В связи с коронавирусом в парках убрали скамейки

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В бакинских и сумгайытских парках перевернули скамейки.

Как сообщает Report, причиной тому является ограничение в посещении бульваров, парков и мест отдыха, введенное с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что решением Оперативного штаба при Кабинете министров, на территории республики усилен карантинный режим, в рамках которого с сегодняшнего дня ограничено посещение бульваров, парков и мест отдыха.

Представляем вниманию читателей фотографии, сделанные в парке Гейдара Алиева возле станции метро "Халглар достлугу" и в сумгайытском парке Гейдара Алиева.