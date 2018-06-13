В столичных парках установлены контейнеры для сбора пластиковых отходов - ВИДЕО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) выступило с новой инициативой, связанной с управлением пластиковыми отходами.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, министерство направило в ИВ Баку, Сумгайыта и Гянджи письма об отведении мест для размещения специальных контейнеров для сбора пластиковых отходов.

И.Ибрагимова отметила, что контейнеры рекомендуется разместить на пилотных территориях указанных городов, в местах скопления людей и парках: "МЭПР уже заказал специальные контейнеры для сбора пластиковых отходов, которые с 12 июня разместили в некоторых столичных парках".

По ее словам, министерство призывает граждан проявить солидарность в этом деле: "Мы хотим, чтобы в обществе велась пропаганда о вреде пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов для здоровья людей и окружающей среды, чтобы постепенно отказались от полиэтилена. Первым делом выдвинута инициатива по поводу правильного управления пластиковыми отходами, сбора в спецконтейнеры и переработки. МЭПР с удовольствием принимает все связанные с проблемой рекомендации и предложения. Общественность должна знать о вреде изделий из пластика и вести борьбу с этим".

Фото-видео: Фири Салим