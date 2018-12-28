В Шамахы и Агсу выпал первый снег - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Шамахы. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Шамахинском и Агсуинском районах выпал первый снег.
Как сообщает ширванское бюро Report, начавшийся с ночи дождь с 15:00 дня перешел в снег.
Снег, в основном, выпал в горных территориях Шамахинского и Агсуинского районов. Пока на магистральных дорогах никаких проблем не возникло.
Снег в настоящее время продолжается, высота снежного покрова составляет 5-7 сантиметров.
Valeh DadaşovАвтор новости