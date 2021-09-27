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В память о героях…  

В память о героях…   Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны.
Мультимедиа
27 сентября 2021 г. 15:30
В память о героях…  

Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны.

Report представляет фоторепортаж с церемонии поминовения.

Отметим, что в Отечественной войне пали шехидами 2 907 военнослужащих Азербайджанской армии, 7 военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого почтения к памяти наших солдат и офицеров, шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября в Азербайджане объявлен Днем памяти.

Фото: Эхтирам Джаби

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Версия на английском языке ФотоRemembering heroes...
Версия на азербайджанском языке ФотоMüqəddəs ziyarət - FOTOREPORTAJ

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