В память о героях…  

Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны.
Report представляет фоторепортаж с церемонии поминовения.
Отметим, что в Отечественной войне пали шехидами 2 907 военнослужащих Азербайджанской армии, 7 военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести.
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого почтения к памяти наших солдат и офицеров, шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября в Азербайджане объявлен Днем памяти.
Фото: Эхтирам Джаби