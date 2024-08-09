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В новом выпуске программы "Поговорим?" обсудили войну в Украине

В новом выпуске программы "Поговорим?" обсудили войну в Украине Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Мультимедиа
9 августа 2024 г. 17:41
В новом выпуске программы Поговорим? обсудили войну в Украине

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал проживающий в Украине журналист Акпер Гасанов.

Журналист рассказал о начале войны в Украине и о том, как сейчас живется в стране в условиях конфликта.

Также участники затронули вопросы демографического, гуманитарного кризиса, а также проблемы в системе образования, которые возникли в условиях войны.

Г.Гамидов также обсудил с гостем из Украины проблему уклонизма в армии и готовность украинцев продолжать воевать, а также перспективы мирного урегулирования, послевоенного восстановления и влияние США на события в регионе.

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Версия на азербайджанском языке “Danışaq?” layihəsinin növbəti buraxılışında Ukrayna müharibəsi müzakirə olunub

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