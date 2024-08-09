В новом выпуске программы "Поговорим?" обсудили войну в Украине

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал проживающий в Украине журналист Акпер Гасанов.

Журналист рассказал о начале войны в Украине и о том, как сейчас живется в стране в условиях конфликта.

Также участники затронули вопросы демографического, гуманитарного кризиса, а также проблемы в системе образования, которые возникли в условиях войны.

Г.Гамидов также обсудил с гостем из Украины проблему уклонизма в армии и готовность украинцев продолжать воевать, а также перспективы мирного урегулирования, послевоенного восстановления и влияние США на события в регионе.