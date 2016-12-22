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    В Москве простились с убитым послом России в Турции - ФОТО

    В Храме Христа Спасителя состоялась прощание с послом Андреем Карловым

    Москва. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Москве в Храме Христа Спасителя сегодня состоялась прощание с послом России в Турции Андреем Карловым, погибшим от руки террориста, сообщает  московский корреспондент Report.

    Гражданская панихида прошла в здании МИД России, после чего гроб с телом Андрея Карлова был перевезен в Храм Христа Спасителя, где было проведено отпевание покойного. Процессию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Глава русской православной церкви Кирилл отметил, что А.Карлов был не просто дипломатом, а настоящим человеком, борющимся за признание и уважение к России во всех частях мира.

    На отпевании Андрея Карлова присутствовали члены его семьи, официальные лица из министерства иностранных дел и правительства России, а также парламентарии и дипломаты из Турции.

    Андрей Карлов похоронен сегодня на Химкинском кладбище Москвы.

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