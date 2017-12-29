 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В метробусах в Стамбуле демонстрируется видеоролик о Баку

    В видеоролике отразились кадры с Ичеришехер, Девичьей башни, Дворца Ширваншахов, улицы Низами© Report

    Стамбул. 29 декабря. REPORT.AZ/ В метробусах в Стамбуле демонстрируется видеоролик о столице Азербайджана.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в видеоролике отразились кадры с Ичеришехер, Девичьей башни, Дворца Ширваншахов, улицы Низами, Каспийское море, Аллея шехидов, Пламенные башни и др.

    Кроме того, в ролике, демонстрируемом с интервалом в 10 минут, представлена информация об азербайджанской кухне, подчеркнута схожесть с турецкой кухней.

    Отметим, что метробусная линия в Стамбуле пролегает от станции Бейликдюзю до станции Сёюдлючешме и состоит из 44 остановок. В каждом вагоне установлено по 2 монитора, по которым объявляют станции и передают новости о Стамбуле.

    Стамбульский муниципалитет каждый раз демонстрирует видеоролики о столицах различных стран.

    Вусаля Аббасова 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi