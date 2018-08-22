В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде также принял участие в праздничном намазе в мечети Тезепир.

Председатель УМК поздравил всех мусульман, в том числе азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Отметим, что в связи с праздником Гурбан 22 и 23 августа в Азербайджане объявлены нерабочими днями.