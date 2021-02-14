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В каком состоянии находится дом Гаджи Зейналабдина Тагиева?

В каком состоянии находится дом Гаджи Зейналабдина Тагиева? Report представляет сюжет из музея, в свое время принадлежавшего Тагиеву
Мультимедиа
14 февраля 2021 г. 12:22
В каком состоянии находится дом Гаджи Зейналабдина Тагиева?

Как известно, здание, в котором располагается Национальный музей истории Азербайджана, раньше было домом известного нефтяного магната, видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева (1838 – 1924). Тагиев вместе с семьей и близкими родственниками 18 лет прожил в этом трехэтажном особняке. Фундамент здания был заложен в 1895 году, строительство шло 7 лет, всего в доме 101 комната.

После оккупации Азербайджана Советской Россией 28 апреля 1920 года дом Тагиева, как и имущество многих богатых людей, был конфискован. Известному меценату пришлось покинуть роскошный особняк и провести последние годы жизни в загородном доме в Мардакяне.

Report представляет сюжет из музея, в свое время принадлежавшего Тагиеву:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоGörkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evi necə qorunur?

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