В каком состоянии находится дом Гаджи Зейналабдина Тагиева?

Report представляет сюжет из музея, в свое время принадлежавшего Тагиеву

Как известно, здание, в котором располагается Национальный музей истории Азербайджана, раньше было домом известного нефтяного магната, видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева (1838 – 1924). Тагиев вместе с семьей и близкими родственниками 18 лет прожил в этом трехэтажном особняке. Фундамент здания был заложен в 1895 году, строительство шло 7 лет, всего в доме 101 комната.

После оккупации Азербайджана Советской Россией 28 апреля 1920 года дом Тагиева, как и имущество многих богатых людей, был конфискован. Известному меценату пришлось покинуть роскошный особняк и провести последние годы жизни в загородном доме в Мардакяне.

Report представляет сюжет из музея, в свое время принадлежавшего Тагиеву: