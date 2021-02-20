О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ходжавенде армяне превратили школу в хлев

В Ходжавенде армяне превратили школу в хлев В ходе мониторинга, проводимого в Министерстве культуры Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, был осуществлен мониторинг 312 историко-культурных памятников, имеющих госрегистрацию
Мультимедиа
20 февраля 2021 г. 15:07
В Ходжавенде армяне превратили школу в хлев

Село Эдилли Ходжавендского района было оккупировано вооруженными силами Армении 2 октября 1992 года и 28 лет находилось под пятой врага. Азербайджанская армия освободила село от оккупации 15 октября 2020 года.

Сотрудник Report Исмаил Насибли посетил Эдилли, подготовил видеорепортаж из сельской школы, которая 28 разрушалась армянскими вандалами и превращена в руины.

Село находится на юго-восточном склоне карабахской горной гряды. Топоним отражает наименование кыргызского племени эдилли. В расположенном в горной местности селе некогда совместно проживали азербайджанцы и армяне.

Когда начался нагорно-карабахский конфликт, армяне в Эдилли причинили много страданий азербайджанцам. До оккупации здесь находилась межнациональная школа, где совместно учились азербайджанские и армянские дети. Когда армянские сепаратисты начали совершать провокации в Эдилли, жители были вынуждены покинуть село. Уже в сентябре 1989 года азербайджанские ученики были насильно изгнаны из межнациональной школы.

Сейчас эта школа разрушена. Армяне превратили учебное заседание, где некогда учились их дети, в стойло, свинарник. В школьных классах написаны оскорбительные выражения, нарисованы разные рисунки.

В селе Эдилли также находится дом бывшего "начальника" т.н. "Службы национальной безопасности" сепаратистско-террористического режима, "генерала" Камо Агаджаняна. К.Агаджанян, отец которого был азербайджанцем, некоторое время жил с родителями в Эдилли.

Напомним, что в ходе мониторинга, проводимого в Министерстве культуры Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, был осуществлен мониторинг 312 историко-культурных памятников, имеющих госрегистрацию. Кроме того, на этих территориях выявлено 106 объектов (новых памятников), не имеющих госрегистрации, но представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность.

Также в ходе мониторинга был выявлен 571 объект культуры, из них 286 библиотек, 237 домов культуры и клубов, 19 музеев, 24 детских музыкальных школы, 1 кинотеатр, 2 театра, 2 галереи. Все они почти полностью разрушены.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Xocavənddə məktəbi donuzxanaya çevirib - VİDEOREPORTAJ

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi