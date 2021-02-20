В Ходжавенде армяне превратили школу в хлев

В ходе мониторинга, проводимого в Министерстве культуры Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, был осуществлен мониторинг 312 историко-культурных памятников, имеющих госрегистрацию

Село Эдилли Ходжавендского района было оккупировано вооруженными силами Армении 2 октября 1992 года и 28 лет находилось под пятой врага. Азербайджанская армия освободила село от оккупации 15 октября 2020 года.

Сотрудник Report Исмаил Насибли посетил Эдилли, подготовил видеорепортаж из сельской школы, которая 28 разрушалась армянскими вандалами и превращена в руины.

Село находится на юго-восточном склоне карабахской горной гряды. Топоним отражает наименование кыргызского племени эдилли. В расположенном в горной местности селе некогда совместно проживали азербайджанцы и армяне.

Когда начался нагорно-карабахский конфликт, армяне в Эдилли причинили много страданий азербайджанцам. До оккупации здесь находилась межнациональная школа, где совместно учились азербайджанские и армянские дети. Когда армянские сепаратисты начали совершать провокации в Эдилли, жители были вынуждены покинуть село. Уже в сентябре 1989 года азербайджанские ученики были насильно изгнаны из межнациональной школы.

Сейчас эта школа разрушена. Армяне превратили учебное заседание, где некогда учились их дети, в стойло, свинарник. В школьных классах написаны оскорбительные выражения, нарисованы разные рисунки.

В селе Эдилли также находится дом бывшего "начальника" т.н. "Службы национальной безопасности" сепаратистско-террористического режима, "генерала" Камо Агаджаняна. К.Агаджанян, отец которого был азербайджанцем, некоторое время жил с родителями в Эдилли.

Напомним, что в ходе мониторинга, проводимого в Министерстве культуры Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, был осуществлен мониторинг 312 историко-культурных памятников, имеющих госрегистрацию. Кроме того, на этих территориях выявлено 106 объектов (новых памятников), не имеющих госрегистрации, но представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность.

Также в ходе мониторинга был выявлен 571 объект культуры, из них 286 библиотек, 237 домов культуры и клубов, 19 музеев, 24 детских музыкальных школы, 1 кинотеатр, 2 театра, 2 галереи. Все они почти полностью разрушены.