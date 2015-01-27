В Хатаинском районе сносятся пристройки к жилым домам - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В жилых домах, расположенных по улице Сабита Оруджева в Хатаинском районе, начались работы по сносу пристроек.

Как сообщает Report, работы по сносу пристроек первых этажей пятиэтажных домов со стороны дороги проводятся под контролем представителей Исполнительной власти города Баку.

Сносятся незаконные пристройки, которые портят первоначальный вид здания, а также приводят к дополнительной нагрузке на несущие конструкции здания.

Хозяева пристроек заявили Report, что они были построены в различные периоды с разрешения органов исполнительной власти, однако никакие официальные документы на них им выданы не были.