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    В Хачмазе школьники ежедневно сталкиваются с опасностью - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Соединяющий два села мост до сих пор не восстановлен

    Хачмаз. 8 ноября. REPORT.AZ/ Мост, соединяющий хачмазские села Шыххапут и Саркарли, смыт селевыми потоками.

    Как сообщает северное бюро Report, вместо разрушенного селем моста над рекой Агчай для перехода с одного берега реки на другой жители села используют металлические трубы, что представляет для них большую опасность.

    Так, из-за отсутствия школы в селе Шыххапут, расположенном в 10 км от районного центра, ученики посещают среднюю школу в селе Саркарли.

    По словам жителей села, ежедневно более 70 учеников и около 10 учителей вынуждены переходить реку по металлической трубе.

    Помимо этого, в соседних селах Гарачай-Джагли, Гараджиг-Зеид, Ашагы-Зеид, Гадималы и Алыдж нет ни пешеходного, ни автомобильного моста.

    Report подготовил видеорепортаж с места событий. 

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