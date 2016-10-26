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    В Гусарах наблюдается оползневая активность, жители переселены - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Для переселенных жителей строятся новые дома

    Гусар. 26 октября. REPORT.AZ/ В Гусарском районе наблюдается оползневая активность.

    Как сообщает командированный в Гусары корреспондент Report, оползень отмечается на территории села Урва. 

    Отметим, что в результате оползня на территории села образовалась трещина длиной в 200 м. Переселены жители 15 из 16 домов, расположенных в оползневой зоне. Для переселенных жителей строятся новые дома.

    Report предлагает фоторепортаж из зоны, где наблюдается оползневая активность. 

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