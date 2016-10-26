В Гусарах наблюдается оползневая активность, жители переселены - ФОТОРЕПОРТАЖ

Гусар. 26 октября. REPORT.AZ/ В Гусарском районе наблюдается оползневая активность.

Как сообщает командированный в Гусары корреспондент Report, оползень отмечается на территории села Урва.

Отметим, что в результате оползня на территории села образовалась трещина длиной в 200 м. Переселены жители 15 из 16 домов, расположенных в оползневой зоне. Для переселенных жителей строятся новые дома.

Report предлагает фоторепортаж из зоны, где наблюдается оползневая активность.