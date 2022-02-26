В Грузии проходит акция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Грузии проходит акция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Грузии проходит акция, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает грузинское бюро Report, акция была инициирована и организована посольством Азербайджана в Грузии в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы".

Во время акции на центральной площади Свободы в Тбилиси по кругу проехали четыре небольших грузовика, принадлежащих азербайджанским компаниям, с надписью "Justice for Khojaly" на английском языке.

В течение дня автомобили проедут по оживленным улицам и проспектам Тбилиси, Рустави и Марнеули.