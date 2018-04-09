В Геранбое обнаружены стены древнего замка - ВИДЕО

Геранбой. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе обнаружен относящийся к средним векам археологический памятник.

Как сообщает карабахское бюро Report, находку обнаружили во время работ, проводимых с целью расширения трубопровода близ села Борсунлу.

Во время раскопок нашли относящиеся к Аранской архитектурной школе стены замка и созвездия.

На основе обнаруженных материально-культурных образцов было установлено, что в XI-XII веках в расположенном на Шелковом пути феодальном замке бурлила жизнь.

Однако, выявленные следы пожара дают основание предполагать, что где-то в середине XIII века в результате непродолжительной войны замок сгорел и разрушился.

Во время раскопок в замке были обнаружены устройство для изготовления кирпича, множество комнат, тендиры, колодцы, подсобные помещения и др.

На территорию были командированы сотрудники Института археологии и этнографии НАНА. Раскопки были проведены на 300 кв. метрах названного Кирпичный холм участка общей площадью около 2 га.