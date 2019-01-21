В Гёйчае туман привел к аварии, есть погибший и раненые - ВИДЕО

По факту ведется расследование

21 января, 2019 13:18

© Report https://report.az/storage/news/6b9f01312060812bdb308426538c7bd7/c6b50cdc-5a3e-4dce-95ba-fe655435914b_292.jpg Гёйчай. 21 января. REPORT.AZ/ Туман стал причиной ДТП. Как сообщает ширванское бюро Report, авария отмечена утром близ гёйчайского села Шахсолтанлы на 188 км автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах. Автомобиль марки ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером 06-BC-957 столкнулся с автомобилем марки Ford. Пострадавшие в результате ДТП житель Агсу Зияд Амрах оглу Велиев 1966 г.р., Мехман Джавадов 1973 г.р., Буньяд Али оглу Гачаев 1970 г.р., жители Гёйчая Гиньяз Вагиф оглу Мамедов 1992 г.р., Рашад Фаик оглу Мамедов помещены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. От полученных травм один из раненых - Мехман Джавадов скончался в медицинском учреждении. По факту в отделе следствия и дознания Главного управления государственной дорожной полиции ведется расследование.

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