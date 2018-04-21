В Гарадаге одна из улиц до сих пор называется в честь Октябрьской революции - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Одна из улиц поселка Сангачал Гарадагского района Баку до сих пор называется в честь Октябрьской социалистической революции, котороая произошла в России.

Как сообщает Report, во времена СССР улице дали название 70-летие Октября.

Несмотря на то, что Азербайджан вот уже 27 лет независим, название улицы не сменилось.

На улице расположено всего три здания. Однако когда хотели превратить эту территорию в жилое место, здесь планировалось строительство 8-10 зданий. В этих зданиях планировалось разместить мастеров и рабочих, которых должны были задействовать в строительстве АЭС в поселке Наваи Гаджигабульского района. Однако 26 апреля 1986 года после сильного атомного взрыва на Чернобыльской АЭС в Украине от строительства АЭС в Азербайджане отказались. В связи с этим на улице 70-летие Октября отказались от строительства домов.

По словам жителей, некоторое время назад государственные органы предложили сменить название улицы, но жильцы не согласились с этим. Они опасались проблем в вопросах прописки. После этого вопросом никто не интересовался.