В Гахе выпал снег - ФОТО - ВИДЕО

Гах. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня днем в Гахском районе начался первый снег.

Как сообщает северо-западное бюро Report, снег выпал в расположенном на высоте 1 800 метров над уровнем моря селе Сарыбаш и селе Илису, расположенном на высоте 1 356 метров.

Толщина снежного покрова в селе Сарыбаш достигла 7 сантиметров, в селе Илису - 5 сантиметров.

Отметим, что в селе Илису, где зима бывает влажной, средняя годовая температура колеблется в пределах +2, +6°С. Основная часть осадков приходится между апрелем-сентябрем. Ежегодный уровень осадков составит 1200-1400 мм, количество заснеженных дней - 120-160 дней.