В доме-музее Ататюрка - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль". Это знаменитое изречение Мустафы Кемаля Ататюрка перекликается со словами Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "Мы – одна нация, два государства". Высказывания двух великих политических деятелей братских народов как нельзя лучше описывают азербайджано-турецкие отношения.

И даже по прошествии многих лет основоположник современной, светской Турции - Мустафа Кемаль Ататюрк остается признанным в мире сильным, дальновидным политиком, изменившим ход мировой истории. Его жизнь и деятельность являются объектом исследований, многие хотят походить на прославленного политического лидера.

Мустафа Кемаль Ататюрк родился в 1881 году в Салониках, в семье мелкого лесоторговца, бывшего таможенного служащего Али Резы-эфенди и его жены Зибейды-ханым. Доподлинная дата его рождения неизвестна, однако впоследствии он выбрал себе днем рождения 19 мая – день зарождения борьбы за свободу Турции.

19 мая 1919 года Ататюрк объявляет о борьбе за возрождение Турции и в результате неимоверных усилий 29 октября 1923 года Турция была провозглашена независимой. Жизнь знаменитого политика оборвалась в Стамбуле 10 ноября 1938 года.

Сегодня Салоники считаются территорией Греции, но дом-музей Ататюрка бережно хранится правительствами Турции и Греции, как памятник общей истории. В музее экспонируются личные вещи Ататюрка, вниманию посетителей представлены стенды о жизни и деятельности великого лидера. Ежегодно музей принимает миллионы посетителей, стекающихся сюда со всех уголков мира. Вход в музей бесплатный.

ФОТО: Гусейн Султаноглы