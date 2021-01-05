В день свадьбы надевший военную форму шехид полковник-лейтенант

Садиг Мамедов стал одним из героев Отечественной войны

Наши военнослужащие, ставшие шехидами в 44-дневной Отечественной войне, золотыми буквами вписали свои имена в новейшую историю Азербайджана. Один из них – удостоенный ордена "Флаг Азербайджана" полковник-лейтенант Мамедов Садиг Садеддин оглу.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Садиг Мамедов родился в 1981 году в Гахе.

Старший сын семьи Садиг в школе выделялся своей успеваемостью. Неоднократно побеждал в шахматных и спортивных соревнованиях. В 1998 году Садиг поступил в Высшую военную академию имени Гейдара Алиева, которую окончил в 2002 году в звании лейтенанта. Службу в качестве офицера начал в воинской части "N" в Сальянском районе. Затем продолжил службу в других воинских частях. За 22 года службы был награжден медалями и почетными грамотами различных степеней за дисциплину, боевой опыт, дослужился до звания полковника-лейтенанта.

Участник апрельских боев 2016 года, Садиг Мамедов стал одним из героев Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Супруга героя Парвана Мамедова, мать Саадет Мамедова и отец Садеддин Мамедов в беседе с Report отметили, что Садиг был привязан к своей Родине, государству.

39-летний Садиг Мамедов погиб 26 октября во время боев на Губадлинско-Лачинском направлении фронта. Шехид похоронен на Аллее шехидов в Гахе. У Садига Мамедова, создавшего семью в 2006 году, остались 2 сына и 1 дочь.

За достойное выполнение долга перед Родиной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева полковник-лейтенант Садиг Мамедов был посмертно награжден орденом "Флаг Азербайджана" и медалью "За Родину".

Аллах рехмет элесин!