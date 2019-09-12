В "CinemaPlus"прошёл показ фильма "ЖАРА" для медийных лиц СНГ - ВИДЕО

В Баку проводится проект "ProДвижения" с участием блогеров, инфлюенсеров и представителей СМИ из стран СНГ.

Как сообщает Report, Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и стран Содружества Независимых Государств при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества "ADDIM" представляет собой учебную программу по пропаганде здорового образа жизни среди блогеров и инфлюенсеров в социальных сетях.

В рамках проекта в кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в ТЦ "Gənclik Mall" гостям был показан фильм "ЖАРА". Перед началом фильма гости сделали фотографии на красной дорожке и поделились своими впечатлениями о Баку с нашими СМИ.

Автор идеи фильма и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер - Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

Съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

Кинематографистам удалось на несколько дней собрать вместе главных звезд России и Азербайджана. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, ЭМИН, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие.

Сюжет фильма начинается в самолете полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "WickedGame".

В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений.

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