В Большом Кавказском хребте обнаружены плиточные могилы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Большом Кавказском хребте обнаружены 12 плиточных могил из камня.

Как сообщает Report, их обнаружили пастухи.

Старинные каменные могилы найдены на территории села Одуч территориальной единицы Гонагкенд Губинского района на высоте 2000 метров над уровнем моря. 63-летний Захид Асланов отметил, что пасет здесь скот на протяжении 40 лет и впервые сталкивается с подобным явлением: "Данная территория расположена в 55 км от населенного пункта. Здесь все время бывает снег. Иногда снег тает, и можно увидеть почву. Могилы были обнаружены именно во время таяния снега".

Сотрудники Report сделали несколько фотографий с места находки и показали их ведущему научному сотруднику Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гахраману Агаеву. Г.Агаев отметил, что эти могилы относится к древнему периоду: "Эти могилы относятся к периоду до нашей эры. Они называются плиточными могилами, потому что имеют форму коробки и не имеют надгробья".

Г.Агаев подчеркнул, что это очень важные исторические памятники.