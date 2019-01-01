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    В Бейлагане грузовик 12 раз переехал через местного пехлевана - ВИДЕО

    Житель села Первый Шахсеван Ильхам Гаджиев позволил нескольким грузовикам весом до 3-4 раз 12 раз переехать через него

    Бейлаган. 1 января. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе грузовик 12 раз переехал через пехлевана.

    Как сообщает карабахское бюро Report, житель районного села Первый Шахсеван Ильхам Гаджиев позволил нескольким грузовикам весом до 3-4 раз 12 раз переехать через него. Таким образом, желающий попасть в "Книгу рекордов Гиннеса" 44-летний спортсмен утверждает, что до сих пор ни один силач такого не делал.

    Представляет репортаж корреспондента карабахского бюро Report Шамхала Адыгезалова.

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