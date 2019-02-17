Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку завершился Кубкок мира по батутной гимнастике и тамблингу.
Как передает Report, в последний день соревнований прошел финал и были выявлены победители.
По батутной гимнастике в индивидуальной программе среди женщин золотую медаль завоевала Дин Линь Лий. Канадка Розанна Макленнан заняла второе место, японка Цисато Доихата - третье.
По батутной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин первое место заняла беларусский спортсмен Владислав Гончаров. Второе место завоевал китаец Дон Дон, третье место - японец Даики Кищи.
Золотую медаль по тамблингу среди мужчин получил россиянин Вадим Афанасьев. Азербайджанский спортсмен Михаил Малкин занял второе место. Другой российский спортсмен Максим Рябков.
Среди мужчин в синхронной программе победителями стали японские спортсмены Даики Кищи и Риосуке Сакаи.
После первенства победителям были вручены призы.
Firudin SəlimovАвтор новости