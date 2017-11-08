В Баку во время рейда в нетрезвом состоянии остановлен сотрудник НАНА - ВИДЕО

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку во время рейда, проведенного сотрудниками дорожной патрульной службы, сотрудник Национальной академии наук Азербайджана, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, не подчинился приказу остановиться.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Сабунчинского района.

Сотрудники 10 взвода Главного управления государственной дорожной полиции г. Баку приказали остановиться водителю автомобиля марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 10-AA-370 из-за подозрительного управления автомобилем на аэропортовском шоссе. Однако водитель автомобиля не подчинился приказу, совершил автохулиганство и попытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. Сотрудниками ДПС была создана искусственная пробка, водитель остановлен.

Вследствие управления автомобилем в нетрезвом состоянии водитель Юсиф Юсифов был приглашен для проверки на алкогольное опьянение в Республиканский наркологический центр.

Он был привлечен к административной ответственности за автохулиганство и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Автомобиль отогнан на штрафстоянку.

Отметим, что Ю. Юсифов является сотрудником НАНА.