В Баку увеличено количество полицейских нарядов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Привлечены дополнительные патрульные наряды для несения службы на территории столицы.
Об этом Report сообщил начальник отдела общественной безопасности Насиминского районного управления полиции, майор полиции Эльчин Искендеров.
Он отметил, что служба в кварталах и на улицах Баку продолжается как в предыдущие дни:
"В частности количество патрульных нарядов увеличено на автобусных остановках, входах в метро, перед банками и почтовыми службами, усилены профилактические беседы с гражданами для следования правилам социальной изоляции".
Э.Искендеров отметил, что несущие службу наряды проверяют наличие у граждан медицинских масок, перчаток и разрешений.