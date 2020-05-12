В Баку увеличено количество полицейских нарядов - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Привлечены дополнительные патрульные наряды для несения службы на территории столицы.

Об этом Report сообщил начальник отдела общественной безопасности Насиминского районного управления полиции, майор полиции Эльчин Искендеров.

Он отметил, что служба в кварталах и на улицах Баку продолжается как в предыдущие дни:

"В частности количество патрульных нарядов увеличено на автобусных остановках, входах в метро, перед банками и почтовыми службами, усилены профилактические беседы с гражданами для следования правилам социальной изоляции".

Э.Искендеров отметил, что несущие службу наряды проверяют наличие у граждан медицинских масок, перчаток и разрешений.