В Баку состоялся футбольный матч между врачами и пациентами - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На одном из столичных стадионов состоялся футбольный матч между врачами и пациентами, перенесшими трансплантацию почек и печени.

Как сообщает Report, матч прошел при организационной поддержке завотделом хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалала Кязыми.

В интервью журналистам до начала матча он сказал, что цель заключается в демонстрации процесса возвращения прооперированных больных в общество: "Нуждающиеся в операции больные и их близкие опасаются, что после хирургического вмешательства эти люди будут прикованы к постели".

М.Кязыми добавил, что основной интересующий больных и их близких вопрос заключается в том, каково будет состояние пациента после операции: "В действительности, после операции больные возвращаются к нормальной жизни. Сегодняшний матч также является наглядным доказательством этому. Двое из участвующих на матче больных стали в Испании бронзовыми призерами среди 200 атлетов".

Встреча завершилась победой пациентов.

Матч обслужил Хаджи Нуран.