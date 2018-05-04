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    В Баку состоялся футбольный матч между врачами и пациентами - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На одном из столичных стадионов состоялся футбольный матч между врачами и пациентами, перенесшими трансплантацию почек и печени. 

    Как сообщает Report, матч прошел при организационной поддержке завотделом хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалала Кязыми. 

    В интервью журналистам до начала матча он сказал, что цель заключается в демонстрации процесса возвращения прооперированных больных в общество: "Нуждающиеся в операции больные и их близкие опасаются, что после хирургического вмешательства эти люди будут прикованы к постели". 

    М.Кязыми добавил, что основной интересующий больных и их близких вопрос заключается в том, каково будет состояние пациента после операции: "В действительности, после операции больные возвращаются к нормальной жизни. Сегодняшний матч также является наглядным доказательством этому. Двое из участвующих на матче больных стали в Испании бронзовыми призерами среди 200 атлетов". 

    Встреча завершилась победой пациентов. 

    Матч обслужил Хаджи Нуран.  

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