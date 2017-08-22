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    В Баку произошел пожар в магазине брендовой одежды - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Пламя потушили за короткое время, пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие магазины

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку в магазине брендовой одежды на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Юсифа Мамедалиева произошел пожар.

    Обгорела отделка магазина. По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания.

    На место происшествия привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Пламя потушили за короткое время. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие магазины.

    Report предлагает фоторепортаж с места происшествия. 

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