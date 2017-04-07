В Баку прокладывают "Полосы игр" к Исламиаде - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Баку проложены и помечены "Полосы игр" по уточненным к IV Играм исламской солидарности маршрутам.

Как сообщает Report, "Полосы игр" выделены желтыми линиями, на асфальтовом покрытии сделана надпись "Баку 2017".

Кроме того, предусмотренные в рамках международного соревнования "Полосы игр" помимо проспекта Нефтчиляр, протянуты на отрезке в 2-14 км трассы Баку-Алят, Бакинской первой кольцевой дороге, Московском проспекте, проспектах Зии Буньядова и Ататюрка, улицах Вагифа и Ганифы Алескерова и Тбилисском проспекте.

Отметим, что к IV Играм исламской солидарности помимо прокладки полос, будет регулироваться и движение транспортных средств по данным полосам. Начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев отметил, что на данную полосу будут допускаться лишь транспортные средства, предусмотренные для Игр исламской солидарности: "Полосы будут контролироваться в течение 24 часов. С 1-го по 25-ое мая въезд на эти полосы других автомобилей будет воспрещен. В противном случае, водителей ждет штраф в размере 40 манатов".

Как отметил начальник отдела ГУГДП, за время игр внесут ограничения на въезд в город транспортных средств из регионов.

Отметим, Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.