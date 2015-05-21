 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку проходит XXI Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Поддержку в проведении выставки оказывает министерство сельского хозяйства

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку открылась XXI Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности (World Food Azerbaijan-2015). На ежегодной выставке участвуют производители продуктов питания, дистрибьюторы и поставщики из Азербайджана, а также ведущие производители мирового продовольственного рынка. В этом году на выставке участвуют более 250 компаний. 

    В традиционном разделе выставки продемонстрированы мясопродукты - рыба, баранина, телятина, птица, консервированные молочные продукты, кондитерские изделия, а также системы охлаждения, напитки и другая продукция. На выставке также можно ознакомиться с оборудованием для пекарни и упаковочным оборудованием.

    Отметим, что поддержку в проведении выставки оказывает министерство сельского хозяйства. Организаторами выставки выступают компании Iteca Caspian и ITE Group. 

    Агентство Report предлагает фоторепортаж с выставки. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi