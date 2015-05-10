​В Баку проходит праздник цветов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В связи 92-ой годовщиной со дня рождения политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера Гейдара Алиева в парке перед Дворцом, носящим имя Общенационального лидера и в Центральном городском парке за Дворцом, проводится праздник цветов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, члены их семьи приняли участие на празднике цветов.

Одно из излюбленных мест отдыха жителей Баку и гостей столицы - парк перед Дворцом Гейдара Алиева и Центральный городской парк - поменяли сегодня свой облик и превратились в изумительный цветник.

Различные композиции, созданные из цветов, символизирующие приход весны, как внешне, так и внутренним содержанием демонстрируют безграничность возможностей красоты. Они радуют глаз посетителей на этом празднике, организованном Исполнительной властью города Баку, создают прекрасное настроение у каждого.

Как сообщил Report глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов, на праздник цветов, проходящем в Баку, привезено более 2 млн. цветов из 80 стран. Он отметил, что дизайном этих цветов занимались соответственно специалисты тех стран. Здесь демонстрируются различные композиции, созданные из цветов, символизирующие приход весны.

Report предоставляет фоторепортаж, подготовленный с праздника цветов.

Напомним, что Исполнительная власть города Баку пригласила сегодня жителей и гостей столицы на концерт с участием деятелей искусств и фейерверк, который состоится в 21:00 на территории Национального Парка.